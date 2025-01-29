  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in zorla yerinden ettiği 376 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü
Takip Et

İsrail'in zorla yerinden ettiği 376 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in 471 gün süren saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen 376 binden fazla Filistinlinin Netzarim Koridoru'nun açılmasının ardından Gazze'nin kuzeyine döndüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in zorla yerinden ettiği 376 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü
Takip Et

İsrail saldırıları sonucu oluşan ağır yıkıma rağmen Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine dönmeye devam ediyor.

Gazzeliler kuzey bölgelerine akın ediyor

İşgal altındaki Netzarim Koridoru'nun pazartesi açılmasının ardından Gazzeliler akın akın kuzey bölgelerine dönmeye başladı.

OCHA'dan yapılan açıklamada, 27 Ocak'tan bu yana zorla yerinden edilen 376 binden fazla Filistinlinin Gazze'nin kuzeyine geçtiği belirtildi.

Hamas ile varılan ateşkes uyarınca İsrail, pazartesi Netzarim Koridoru'nu açarak zorla yerinden ettiği Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin vermişti.

İsrail'in saldırıları sonucu kuzeyde yüzde 90 oranında yıkım var

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, İsrail saldırıları nedeniyle kuzeydeki yıkım yüzde 90 civarında.

Ağır yıkım nedeniyle kuzeye dönen Gazellilerin büyük bölümü evleri yerine molozlarla karşılaşıyor.

Tüm bu zorluklara rağmen, topraklarını terk etmek istemediklerini dile getiren Gazzeliler, güneyden kuzeye geçmeye devam ediyor.

Kremlin: Suriye yönetimiyle diyaloğun sürdürülmesinden yanayızKremlin: Suriye yönetimiyle diyaloğun sürdürülmesinden yanayızDünya
Grönland halkının yüzde 85'i, ABD'nin bir parçası olmak istemiyorGrönland halkının yüzde 85'i, ABD'nin bir parçası olmak istemiyorDünya

 

 

Dünya
Zelenskiy, Putin'e yönelik "uluslararası baskının artırılması" çağrısında bulundu
Zelenskiy, Putin'e yönelik "uluslararası baskının artırılması" çağrısında bulundu
İspanya'da taksiciler artan sigorta poliçelerine karşı Madrid'de trafiği durdurma eylemi yaptı
İspanya'da taksiciler artan sigorta poliçelerine karşı Madrid'de trafiği durdurma eylemi yaptı
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında son iki günde 41 kişi yaralandı
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında son iki günde 41 kişi yaralandı
ABD'de gündeme bomba gibi düşen iddia: Barack Obama ve Jennifer Aniston aşk yaşıyor
ABD'de gündeme bomba gibi düşen iddia: Barack Obama ve Jennifer Aniston aşk yaşıyor
İtalya'dan "DeepSeek" hamlesi: İnceleme başlattı
İtalya'dan "DeepSeek" hamlesi: İnceleme başlattı
Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi