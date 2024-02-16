İsrail'le çatışmalarda ölen Hizbullah üyesi sayısı 200'ü aştı

Hizbullah ve Lübnan'daki müttefiki Emel Hareketi, İsrail-Lübnan sınırında İsrail güçleri ile meydana gelen çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Hizbullah mensuplarından Muhammed Ali Derviş, Mustafa Hıdır Kasir, Abbas Ali Mehdi ve Abdulkerim Samhat’ın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Söz konusu çatışmalarda Emel Hareketi'nden de Ali İsa, Muhammed Said ve Kadım Nizar'ın öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 205'e, Emel Hareketi mensubu sayısı da 11'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Gazze'de 2 İsrailli asker daha öldürüldü

İsrail ordu sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda son 24 saatte çavuş rütbesinde 2 askerin öldürüldüğünü bildirdi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 235'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordu sözcülüğü, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden askerlerin ölüm haberlerini ailelerini bilgilendirdikten sonra ailenin rızasını alarak açıklıyor.

İsrail ordusunda görev yapan Arap askerlerin ailelerinin hayatını kaybeden aile mensubunun isimlerinin açıklanmasını istemediği belirtiliyor. İsrail ordu sözcülüğünün bugüne kadar Gazze veya diğer cephelerde hayatını kaybeden İsrail vatandaşı Arap askerlerden hiçbir isim açıklamaması dikkati çekiyor.