İsrailli Bakan Cohen tarih verdi, rehine takası için süreç başlıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ordu Radyosu'na verdiği demeçte, İsrail'in perşembe günü Hamas tarafından Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan ilk rehineleri yabancı arabuluculuk anlaşması kapsamında kurtarmayı umduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre; Cohen, sürecin Türkiye saati ile 06.00'da başlayacağına yönelik habere ilişkin yorum yapmadı.

İsrail ve Hamas, Katar arabuluculuğunda dört günlük ateşkes kapsamında anlaşmıştı. Anlaşmaya göre; 7 Ekim'de ele geçirilen ve Gazze'de tutulan 50 İsrailli rehine serbest bırakılacak. Esir takası kapsamında İsrail ise hapishanelerdeki, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu, 150 Filistinli mahkûmu bırakmayı kabul etti.

İsrail’e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. İsrail hapishanelerinde 2000 bini aşkın idari olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.