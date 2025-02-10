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İsrailli bakandan Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılması çağrısı!

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkesin ikicin aşamasının "gerçekçi olmadığını" ileri sürerek Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
AA
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İsrailli bakandan Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılması çağrısı!
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Chikli, yerel bir radyoda yaptığı açıklamada, Gazze'de varılan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ateşkesin ikinci aşaması İsrail açısından tehlikeli"

Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine karşı olduğunu söyleyen Chikli, bunun İsrail için "tehlikeli olduğunu" savundu.

İkinci aşamanın "İsrail açısından tehlikeli olduğunu" öne süren Chikli, ABD yönetiminin de "mevcut şartlar altında ateşkesin ikinci aşamasının gerçekçi olmadığı anlayışında olduğunu" iddia etti.

Chikli, Hamas'ın "ayakları üstüne durduğunu" söyleyerek Gazze'ye saldırıların yeniden başlatılmasını ve bölgenin işgal edilmesini istedi.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını bildirmişti.

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