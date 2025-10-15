  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrailli Bakan'dan Gazze'ye yeni saldırı sinyali
Takip Et

İsrailli Bakan'dan Gazze'ye yeni saldırı sinyali

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Hamas’ın imzalanan anlaşmanın tüm maddelerine uymaması halinde, bunun İsrail’e Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yeniden başlatma hakkı tanıyacağını öne sürdü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrailli Bakan'dan Gazze'ye yeni saldırı sinyali
Takip Et

Ordu radyosunda yer alan habere göre Zohar, Gazze'de varılan ateşkese yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli Bakan'dan Gazze’ye yeniden saldırı tehdidi

İsrail'in anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanmasında ısrarcı olacağını söyleyen Zohar, bazılarının uygulanmamasına "göz yummayacaklarını" ifade etti.

Zohar, Hamas'ın anlaşmanın maddelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bunun İsrail'e Gazze'ye yeniden saldırma seçeneği sunduğunu ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Amerikan CBS verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine atıfta bulunarak, Hamas'ın anlaşmanın maddelerine uymaması halinde "ortalığın karışacağını" dile getirerek, Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma imasında bulunmuştu.

BİM market 21 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler gelecek?BİM market 21 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler gelecek?Aktüel
BİM 15 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete bugün Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!BİM 15 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete bugün Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!Aktüel
BİM 17 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Araç İçi Hava Temizleyici geliyor!BİM 17 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Araç İçi Hava Temizleyici geliyor!Aktüel

 

Dünya
Putin, Moskova’da Şara ile bir araya geldi
Putin, Moskova’da Şara ile bir araya geldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 67 bin 938’e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 67 bin 938’e yükseldi
Çin, Tayvan’ı yanlış gösteren 60 bin haritayı ele geçirdi
Çin, Tayvan’ı yanlış gösteren 60 bin haritayı ele geçirdi
Yanardağ patladı, alarm verildi: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı (Video)
Yanardağ patladı, alarm verildi: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı (Video)
İsrail, Suriye'nin Kuneytra kırsalına baskın düzenledi
İsrail, Suriye'nin Kuneytra kırsalına baskın düzenledi
İsrail basını: Refah Sınır Kapısı "lojistik sebeplerle" bugün açılmayacak
İsrail basını: Refah Sınır Kapısı "lojistik sebeplerle" bugün açılmayacak