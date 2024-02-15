İsrailli bakanlardan üst üste açıklamalar: 'Hükümette olduğumuz sürece Filistin kurulmayacak'

Haaretz gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bugün gerçekleştirilecek güvenlik kabinesi toplantısında bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik plana karşı çıkan net bir karar alınması talebinde bulunacağını açıkladı.

Smotrich, plana yönelik itirazının Başbakan Binyamin Netanyahu da dahil Güvenlik Kabinesindeki bütün bakanlar tarafından destekleneceği beklentisinde olduğunun altını çizdi.

Kurulması planlanan Filistin devletinin "İsrail için varoluşsal tehdit" olduğunu savunan Smotrich, bunun 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen saldırılarla "kanıtlandığını" iddia etti.

"Hükümette olduğumuz sürece bir Filistin devleti kurulmayacak"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD'nin barış planı kapsamında Filistin devletini tanıma planına sert dille karşı çıktı.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" haber sitesine göre Ben-Gvir, kurulması planlanan bağımsız Filistin devleti için "terör devleti" benzetmesini yaptı.

Ben-Gvir, "Biz, hükümette olduğumuz sürece bir Filistin devleti kurulmayacak. 7 Ekim (saldırılarından) sonra onlara devlet vermenin (niçin) yasak olduğu her zamankinden daha açık şekilde ortaya çıktı" iddiasında bulundu.

Ayrıca Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, "1400 kişi öldürüldü ve dünya onlara bir devlet vermek istiyor. Bu, olmayacak." ifadelerini kullandı.

Chikli, İsrail'in tek taraflı adımlarla ABD yönetimini "tehdit" etmesi gerektiğini savundu

İsrail Diaspora Bakanı Chikli de ABD'nin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin zaman çizelgesini içeren planına karşı çıkan bakanların arasında yer aldı.

İsrail ordu radyosuna konuşan Chikli, ABD'nin planına karşı İsrail'in tek taraflı adımlarla Washington yönetimini "tehdit" etmesi gerektiğini belirtti.

Amerika'nın vizyonu buysa buna direnmeleri gerektiğini söyleyen Chikli, Filistin ile İsrail arasında 1993 ve 1995 yıllarında imzalanan Oslo Anlaşmaları'na atıfla, "(ABD yönetimini) Onları, Oslo Anlaşmaları'nı iptal etmek gibi tek taraflı adımlarımızla tehdit etmemiz gerekiyor." dedi.

ABD ve bazı Arap ülkelerinin "Filistin devleti planı"

The Washington Post gazetesi, ABD ve bazı Arap ülkelerinin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin zaman çizelgesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını yazmıştı.

ABD ve bazı Arap ülkelerinin, İsrail ile Filistin arasında uzun vadeli barış konusunda detaylı ve kapsamlı bir planı tamamlamak için acele ettiği belirtilmişti.

Gazetenin ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde zaman çizelgesini içeren planın gelecek birkaç hafta içinde duyurulabileceği kaydedilmişti.