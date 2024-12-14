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İsrailli kaynaklar: Gazze'de ateşkes anlaşmasına yıl sonu varılabilir

İsrailli yetkililer Gazze'deki ateşkes için tarih verdi. Üst düzey bir yetkili, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında bu yıl sonuna kadar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılabileceğini iddia etti.

Haber Merkezi
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İsrailli kaynaklar: Gazze'de ateşkes anlaşmasına yıl sonu varılabilir
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İsrail'de yayın yapan Kanal 12, Gazze'de ateşkes için tarih verdi. İsmi açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı müzakerelerden aralık ayı sonuna kadar ateşkes ve esir takası anlaşması çıkabileceği kaydedildi.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasında ilerleme kaydediliyor

İsrailli yetkili, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasına ilişkin ABD'li yetkililer tarafından belirlenen takvimin hiç de mantıksız olmadığını öne sürerek, "Neredeyse her gün yavaş yavaş ilerleme kaydediliyor." ifadesini kullandı.

Sullivan: Ay sonu anlaşmaya varılabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 12 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ay sonuna kadar varılabileceğine inandığını belirtmişti.

 "Netanyahu anlaşmaya hazır"

Sullivan ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası ve Gazze'de ateşkes için ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve gelmesini beklemediğini dile getirerek, "(Netanyahu) Anlaşmaya hazır." ifadesini kullanmıştı.

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