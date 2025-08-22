  1. Ekonomim
  3. İsrailli savunma şirketlerinin Hollanda'daki savunma fuarına katılımı yasaklandı
İsrailli savunma şirketlerinin Hollanda'daki savunma fuarına katılımı yasaklandı

Hollanda Savunma ve Güvenlik Endüstrisi (NIDV), Gazze'deki durumun oluşturduğu güvenlik endişeleri nedeniyle 4 İsrailli askeri şirketin, Hollanda'daki savunma fuarına katılımını yasakladığı açıklandı.

NIDV Direktörü Hans Huigen, kamu yayıncısı NOS'a yaptığı açıklamada, Rotterdam kentindeki Hollanda Savunma ve Güvenlik Endüstrileri (NEDS) fuarına katılım başvurusu yapan tüm İsrailli şirketlere katılamayacaklarının bildirildiğini söyledi.

Huigen, "Gazze'deki durum o kadar kötüleşti ki dünya çapında, Avrupa'da, Hollanda'da toplumsal huzursuzluk artmaya devam ediyor. Onlara, eğer fuara katılırlarsa fuarı güvenli bir şekilde organize edebilme konusunda endişe duyduğumuzu söyledik." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın, AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nın askıya almasını savunduğunu belirten Huigen, İsrailli şirketlerin fuara katılımının yasaklanmasına ilişkin kararı, toplumda ve siyasette görülen rahatsızlıklar nedeniyle aldıklarını anlattı.

Önceki yıllarda düzenlenen fuarlarda İsrailli şirketlerin protesto edildiğini hatırlatan Huigen, Hollanda'daki savunma ve güvenlik sektöründeki şirketlerin ağı olarak hizmet veren NIDV'nin bu kararı hükümetle görüşmeden, bağımsız olarak aldığını ve hükümeti bilgilendirdiklerini dile getirdi.

Bu arada haberde, İsrailli şirketlerin önceki yıllarda fuara katıldıkları ifade edildi.

Volkskrant gazetesindeki haberde de Rotterdam'a gelmesi yasaklanan dört İsrailli şirketin arasında İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), Rafael Advanced Defense Systems ve Elbit Systems şirketlerinin olduğu ve bunların Hollanda ordusunun önemli tedarikçileri arasında yer aldığı kaydedildi.

- Hollanda parlamentosunda İsrail'e yaptırımlar tartışılıyor

Hollanda parlamentosundaki muhalefet partileri, İsrail'e yönelik tam silah ambargosu uygulanması için hükümete baskı yaparken, mecliste dün Hollanda’nın İsrail’le ilişkilerine ilişkin başlayan ve bugün devam eden tartışmalar tamamlanamadan ertelendi.

Hollanda, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı amaçlı silahların İsrail'e ihracatına izin vermemekle birlikte, hava savunma sisteminin parçalarına hala izin veriliyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, muhalefet partilerinin isteği doğrultusunda İsrail'e karşı daha sert tedbirler getirilmesini değerlendirdiklerini belirtirken koalisyon ortağı diğer partilerin İsrail'e karşı silah ambargosu karşısında Veldkamp kadar istekli olmadığı görülüyor.

