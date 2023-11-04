İsrailli uzman, Kassam Tugayları'nın sırrını açıkladı

İsrailli Analist ve Havacılık Uzmanı Nitzan Sadan, İsrail Ynet haber sitesinde yer alan analizinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarını sürdürmesine rağmen Kassam Tugayları’nın Gazze'den roket atmaya devam edebilmesinin nedenlerini irdeledi.

Sadan, kısa menzilli roketler Gazze Şeridi ve Askalan'ı hedef alırken, orta menzilli roketlerin Gush Dan bölgesini ve çevresini, yani büyük Tel Aviv bölgesini hedef aldığını dile getirdi. Ve roketlere engel olunamamasının nedenlerini şöyle sıraladı:

Öncelikle roketler geniş bir alana yayılmış ve fırlatma rampaları yerinin bilinmesini "imkânsız kılacak" şekilde inşa edilmiş.

Roketlerin ateşlenmesi uzaktan kumanda veya zamanlayıcı kullanılarak yapılıyor. Uzun menzilli roketler ise, yeniden kullanılabilir bir yer altı kompleksinden fırlatılıyor.

Füze grubu, komuta kontrol sistemlerinin durumundan bağımsız hareket edebilecek şekilde tasarlanmış. "Kıdemli subaylar" tasfiye edilse bile sahadaki astlar ateş edebiliyor.

Sadan analizinde İsrail ordusunun "kan kaybettiği" yorumunda bulunarak, "Sonuçta sınırlı yakıt ve mühimmat rezervleri, sınırlı sayıda nitelikli asker söz konusu ve ister İsrail'de ister yurt dışında olsun destek ve meşruiyet de değişebilir" dedi.