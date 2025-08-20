  1. Ekonomim
İsrailli yerleşimcilerden Kuneytra’da toprak gaspı girişimi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerden bir grup genç, işgal altındaki Golan Tepeleri’nden sınırı geçerek çatışmasızlık hattındaki Kuneytra ilinde yeni bir yerleşim birimi kurma girişiminde bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerden oluşan bir grubun, Golan Tepeleri'nden sınırı aşarak Kuneytra'nın güneyindeki Beyr Acem köyüne ulaştığı görüldü.

Suriye’nin Kuneytra ilinde İsrailli yerleşimcilerden gasp hamlesi

Görüntülere işgalci İsraillilerin yanlarında getirdikleri ahşap kalıplara beton döktükleri anlar yansırken, bir karede ise Suriye toprağı üzerinde kurulması planlanan yerleşim biriminin adı olan "Golan'aki Neve" ifadesi yer aldı.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

