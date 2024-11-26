İsrailliler, Batı Şeria'da çiftçileri hedef alıyor

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede ekim ayının ilk haftasında başlayan zeytin hasadı sırasında Filistinli çiftçilerin hedef alındığını aktardı.

"Zeytin hasat mevsiminden bugüne kadar 407 saldırı gerçekleştirdi"

Şaban, "İsrail ordusu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da ekim ayının ilk haftasında başlayan zeytin hasat mevsiminden bugüne kadar 407 saldırı gerçekleştirdi." dedi.

Filistinli yetkili, "Saldırılar, gözaltı, erişimin kısıtlanması ve tehdidin yanı sıra Nablus ve Cenin'de biri kadın iki kişinin ölümüne yol açan fiziksel şiddeti de içeriyor." ifadesini kullandı.

Zeytin toplayan Filistinli çiftçileri hedef alan saldırılardan 120'sini İsrail askerlerinin, 242'sini Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği, 45'inin de ortaklaşa gerçekleştirildiğini aktaran Şaban, saldırıların Nablus başta olmak üzere Selfit ve El Halil'de yoğunlaştığını dile getirdi.

Şaban, saldırılar sırasında tarım arazilerinin tahrip edildiğini, araç gereçlerin çalındığını, 3 bin 910 zeytin ağacına zarar verildiğini aktardı.

Önceki senelere göre saldırılarda ciddi bir artış yaşandığına dikkati çeken Şaban, bunun "Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri destekleyen, işlediği suçların sorumluluklarından muaf tutan, milisleri silahlandıran, askeri kararlarla tarım alanlarını kapatan politikalardan kaynaklandığını" vurguladı.

Şaban, zeytin ağacının Filistinlilerle toprakları arasındaki ilişkinin sembollerinden biri olduğuna dikkati çekerek İsrail'in sistematik şekilde zeytin hasadını hedef aldığını belirtti.