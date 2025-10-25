  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrailliler çoğunlukla Netanyahu’nun yeniden adaylığına karşı!
Takip Et

İsrailliler çoğunlukla Netanyahu’nun yeniden adaylığına karşı!

İsrail’deki kamuoyu yoklaması, halkın büyük bir kısmının Başbakan Netanyahu’nun bir sonraki seçimlerde yeniden aday olmasını istemediğini gösterdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrailliler çoğunlukla Netanyahu’nun yeniden adaylığına karşı!
Takip Et

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun yayımladığı ankete göre, katılımcıların yüzde 52'si Başbakan Netanyahu'nun bir sonraki seçimlerde bir daha aday olmaması gerektiğini düşünüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 41'i Netanyahu'nun başbakanlık için seçimlerde yeniden aday olması gerektiğini dile getirirken katılımcıların yüzde 7'si Netanyahu'nun adaylığı konusunda emin olmadığını söyledi.

Likud Partisi'nin liderliği için seçenekler yeterli bulunmadı

Netanyahu yerine Likud Partisi'ne kimin liderlik etmesi gerektiği sorusuna ise katılımcıların yüzde 48'i sunulan seçeneklerden hiçbirini istemediklerini veya emin olmadıklarını belirtti.

Likud Partisi'nin başına eski Mossad Başkanı Yossi Cohen'in geçmesini destekleyenlerin oranı yüzde 10 olurken onu yüzde 9 ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer izledi.

Seçimlerde Netanyahu'ya karşı yarışacak muhalefet bloğuna kimin liderlik etmesi gerektiğine ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 44'ü eski Başbakan Naftali Bennett yanıtını verdi.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisinin başındaki Yair Lapid'in muhalefet bloğuna liderlik yapması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 16 oldu.

İran, Rusya ve Çin: UAEA'nın İran nükleer anlaşması hakkında rapor verme yetkisi ortadan kalktıİran, Rusya ve Çin: UAEA'nın İran nükleer anlaşması hakkında rapor verme yetkisi ortadan kalktıDünya
Dalgalı piyasalarda riskten koruma stratejisi: HedgeDalgalı piyasalarda riskten koruma stratejisi: HedgeEkonomi

 

Dünya
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e yeşil ışık!
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e yeşil ışık!
Trump eski Adalet Bakanı'nın yargılanmasını istedi!
Trump eski Adalet Bakanı'nın yargılanmasını istedi!
İran, Rusya ve Çin: UAEA'nın İran nükleer anlaşması hakkında rapor verme yetkisi ortadan kalktı
İran, Rusya ve Çin: UAEA'nın İran nükleer anlaşması hakkında rapor verme yetkisi ortadan kalktı
İsrail'in Deyr el-Belah saldırısında 2 Filistinli kardeş hayatını kaybetti
İsrail'in Deyr el-Belah saldırısında 2 Filistinli kardeş hayatını kaybetti
Pentagon doğruladı: Personel maaşını ödemek için Trump'ın 'bir müttefikinden' bağış kullanacak
Pentagon doğruladı: Maaş ödemek için 'bağış' kullanacak
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye: Yeni sonsuz bir savaş icat ediyor
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye: Yeni sonsuz bir savaş icat ediyor