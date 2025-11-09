  1. Ekonomim
 İsrailliler, Hayfa sokaklarında Netanyahu hükümetini protesto etti

İsrail’in Hayfa kentinde yüzlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i protesto etmek için sokağa çıktı.

AA
Karmel Merkezi’nden başlayarak kentin Horev Meydanı’na kadar devam eden gösteride protestocular, Netanyahu’nun istifasını talep ederken erken seçim çağrısında bulundu.

Protestocular “Yeter artık savaşlara”, “Git Netanyahu” ve “Halk erken seçim istiyor” yazılı pankartlar taşıdı.

