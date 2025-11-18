İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda araç ve evi ateşe verdi

  1. Ekonomim
İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Beytüllahim kentine bağlı bir köyde çok sayıda araç ve evi ateşe verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Beytüllahim'in güneybatısındaki Caba köyüne saldıran Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ev ve araçları kundakladığı belirtildi.

WAFA'ya konuşan Caba Köyü yerel yöneticisi Diyab Maşala, gaspçı İsraillilerin köyde Filistinlilere ait 3 ev, 3 araç ve bir kulübeyi ateşe vererek büyük maddi hasara yol açtığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Caba Köyü sakini Filistinlilerin gaspçı İsraillilerin kundakladığı ev ve araçları söndürmeye çalıştığı görüldü.

İsrail, Filistinlilere saldırılarını artırıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarının şiddetini giderek arttırıyor.

Buna karşın İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, dün işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu gözetiminde Filistinlilere yönelik şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı harekete geçeceklerini iddia etmişti.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre saldırgan gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı düzenledi, 33 Filistinliyi öldürdü ve 33 topluluğu zorla yerinden etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail hükümetinden işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşimci saldırısına alışılmışın dışında tepki
İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Caba köyündeki kundaklama saldırısıyla bizzat kendisinin ilgileneceğini söyledi.

İşgal altında tuttukları Batı Şeria'dan Tevrat rivayetlerine göre "Yahuda ve Samara" olarak bahseden Netanyahu, "Yahuda ve Samara'daki yerleşimcileri temsil etmeyen bir avuç aşırılıkçının şiddet içeren isyanını ve kanunu ellerine alma girişimlerini büyük bir ciddiyetle izliyorum." dedi.

Netanyahu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları hakkında ilgili bakanlarla toplantı yapacağını belirtti.

Caba köyü saldırısı hükümet yetkililerinin tepkisini çekti

Bugüne kadar birçok yerleşimci saldırısına sessiz kalan diğer hükümet yetkilileri de Caba köyündeki saldırıya şaşırtıcı bir şekilde tepki gösterdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Caba köyünde ev ve araçları ateşe vermesine ilişkin, "Bir avuç şiddet yanlısı ve suçlu anarşistin hukuku kendi ellerine alıp yerleşimcileri karalama girişimlerini kabul etmeyeceğiz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kundaklama saldırısını gerçekleştiren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden "Yahudi isyancıları" olarak bahsederek saldırganların İsrail'e zarar verdiğini, Yahudiliği karaladığını ve yürüttükleri yerleşim projelerine zarar verdiğini söyledi.

