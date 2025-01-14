İsrailliler, Yemen'den atılan füze nedeniyle sığınaklara akın etti! 11 yaralı

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davud Yıldızı) yapılan açıklamada, sığınaklara ulaşmaya çalıştıkları esnada 11 İsraillinin yaralandığı, 4 panik atak vakası yaşandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail Savunma Bakanlığını "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

İsrail hava savunma sistemlerinin başarısız kaldığını ve süpersonik füzenin hedefe başarıyla ulaştığını iddia eden Seri, bunun son 12 saatte İsrail'e yönelik gerçekleştirdikleri üçüncü saldırı olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada ise Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı, füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiği ve herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu, dün Yemen'den ülkenin güneyine doğru fırlatılan insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, İsrail'e yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları düzenliyor.