İsraillilerin yüzde 75'i, Netanyahu'nun "Hizbullah'la savaşı çok kötü yönettiğini" düşünüyor

İsrail Kanal 12 televizyonunun konuya ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçları yayımladı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 75'i, kuzeyde Hizbullah'a karşı yürütülen savaşta Netanyahu hükümetine "çok kötü" puan verdi.

Katılımcıların yüzde 18'i ise hükümetin, "savaşı, çok iyi" yönettiği görüşünde olduğunu paylaşırken, yüzde 7'lik kesim ise bu konuda bir fikir beyan etmedi.

İsraillilerin yüzde 55'i ülkede erken seçimi istiyor

Katılımcıların yüzde 55'i aynı yoklamada, "Şimdi bir erken seçim yapılması gerektiğini" düşünürken, yüzde 36'lık kesim ise var olan hükümetin görevini sürdürmesi gerektiği görüşünde. Yüzde 9'luk katılımcının ise söz konusu soruyu cevapsız bıraktıkları kaydedildi.

Belirlenen seçim takvimine göre, İsrail'de erken seçime gidilmemesi durumunda, ülkede ilk parlamento seçimi Ekim 2026'da yapılacak.

Esir takası anlaşması

Kamuoyu yoklamasında esir takasına ilişkin sorulara verilen cevaplar arasında, İsraillilerin yüzde 59'luk kesimi Hamas ile yapılacak bir esir takasını onayladıklarını, yüzde 21'lik katılımcı ise şu anki şekliyle esir takası anlaşmasını onaylamadıklarını belirtti. Yüzde 20'lik katılımcı ise bu konuda bir fikre sahip olmadığını beyan etti.

Netanyahu'nun Gazze'deki esirler konusunda "siyasi kaygılara göre" hareket ettiğini düşünenlerin oranı, 59 oldu. Yüzde 37'lik katılımcı ise konuya "tarafsız" yaklaştığı görüşündeyken, yüzde 13'lük kesim bunu bilmediklerini kaydetti.