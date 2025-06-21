İşsizlik daha iyi: Kötü iş sağlığı bozuyor!

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, işsiz kişilerin yeniden iş hayatına dönmesinin her zaman daha sağlıklı olmadığını ortaya koydu. Manchester Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, düşük kaliteli işe başlayanların, işsiz kalanlara oranla daha fazla kronik stres belirtileri gösterdiği görüldü.

35-75 yaş aralığındaki 1116 kişinin katıldığı araştırma, 2009 ile 2012 yılları arasında yapılırken, işsiz olan katılımcıların içinde sonrasında iş bulanlar ve işsiz kalmaya devam edenlerin sağlık durumlar gözlendi. İş bulanlar da iş kalitelerine göre, “iyi”, “tek olumsuz özelliği olan” ve “birden fazla olumsuz koşul içeren” olmak üzere üç kategoriye ayrıldı.

Stres göstergeleri

Araştırmacılar, bireylerin sağlık durumunu anlamak için vücutta kronik strese bağlı gelişen göstergeleri inceledi. Bu göstergeler arasında, kan şekeri, kolesterol, inflamasyon düzeyleri, tansiyon ve bel-boy oranı gibi çeşitli fizyolojik ölçümler yer aldı.

Bulgulara göre, kötü koşullarda işe girenlerin göstergeleri işsiz kalanlara kıyasla önemli ölçüde daha olumsuz oldu. Örneğin, kötü koşullarda çalışanların, işsiz kalanlara oranla trigliserit düzeyleri yüzde 39, CRP düzeyleri yüzde 45 ve kolesterol/HDL oranı yüzde 1,38 oranında daha yüksek oldu. Bu verilerle araştırmacılar, kronik stresin ve metabolik bozulmaların işin niteliğiyle yakından ilişkili olduğu sonucuna vardı.

İşsiz kalmakla kötü işte çalışmanın bir farkı yok

İyi kalitede işlere geçen bireylerde gösterge düzeyleri anlamlı ölçüde daha düşük oldu.

Sadece iyi işler zihinsel sağlık göstergelerinde anlamlı iyileşme sağlarken, kötü işlere geçenlerin psikolojik sağlık skorları işsiz kalanlardan farklı olmadı.

“Her iş, işsizlikten iyidir” anlayışı gözden geçirilmeli!

Araştırmanın en çarpıcı sonucu, “her iş iyidir” söyleminin biyolojik verilerle desteklenmediği oldu.

Kötü koşullarda çalışma, işsiz kalmaya kıyasla daha fazla sağlık riski taşıyabilirken, iş gücü piyasası politikalarında sadece istihdam oranlarının değil, “iş kalitesinin de merkezi bir kriter olarak dikkate alınması gerektiği” de görüldü.

İş kalitesi sağlıkla ölçülmeli

Araştırma sonuçlarına göre, işsizliğe karşı geliştirilen politikaların “istihdam yaratma” hedefinin ötesine geçerek, “sağlıklı ve sürdürülebilir iş koşulları” yaratmayı önceliklendirmesi gerektiği savunulurken, sağlığın yalnızca işe sahip olmak değil, nasıl bir işte çalışıldığıyla da yakından ilgili olduğu önemli ölçüde ilişkili oldu.