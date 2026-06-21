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İstanbul ultra zengin sayısıyla dünya sıralamasına girdi!

Hurun Global Zenginler Listesi 2026 verilerine göre, dünya genelindeki milyarder nüfusu belirli küresel finans ve teknoloji merkezlerinde yoğunlaşmaya devam ediyor. New York zirvedeki yerini korurken, Çin ve Asya kentlerinin yükselişi küresel servet dengesini doğuya kaydırıyor. İstanbul'un milyarder sayısı ise artmaya devam ediyor...

Haber Merkezi
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İstanbul ultra zengin sayısıyla dünya sıralamasına girdi!
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Dünya genelinde milyarderlerin coğrafi dağılımı, küresel ekonomik gücün ve inovasyon merkezlerinin değişimini doğrudan gözler önüne seriyor. Hurun Global Zenginler Listesi 2026 verilerinden derlenen bilgilere göre, küresel milyarder nüfusu (toplam 4.020 kişi) elit bir şehirler grubunda kümeleniyor.

New York zirveyi korumasına rağmen takipte

New York, bünyesindeki 146 milyarder ile dünyanın "milyarder başkenti" unvanını elinde tutmayı sürdürüyor. Wall Street'in kalbi olan şehir; devasa finans kurumları, hedge fonları, özel sermaye fonları ve gayrimenkul ekosistemi sayesinde bu üstünlüğünü koruyor. Ancak hemen arkasından gelen Çin şehirleri aradaki farkı hızla kapatıyor.

Çin şehirlerinin ezici üstünlüğü ve Asya çağı

Listenin en çarpıcı gelişmesi, Çin'in Shenzhen (132), Şanghay (120) ve Pekin (107) kentleriyle ilk 4 sıranın 3'ünü ele geçirmiş olmasıdır. Özellikle teknoloji ve elektronik üretim üssü olan Shenzhen, ciddi bir sıçrama gerçekleştirerek dünya genelinde ikinciliğe yükseldi. Raporda listelenen ilk 32 şehrin %34'ünü Çin kentleri oluştururken, tüm listenin %58'i Asya kıtasında bulunuyor. Hindistan'dan Mumbai (95) ve Yeni Delhi (64) de küresel ölçekte üst sıralarda kendilerine yer bularak dikkat çekiyor.

Geleneksel merkezler ve Türkiye'nin durumu

Batı dünyasında Londra 102 milyarderle Avrupa liderliğini üstlenirken; San Francisco, Los Angeles, Paris ve Moskova gibi geleneksel merkezler ağırlığını koruyor. Listede dikkat çeken bir diğer nokta ise İstanbul'un 31 milyarderle dünya genelinde 24. sırada yer alarak Tokyo gibi küresel metropollerle aynı seviyede ağırlık göstermesidir. Ayrıca Orta Doğu'nun yükselen yıldızı Dubai de 24 milyarderle listenin kapanışını gerçekleştiriyor.

2026 yılında dünyanın en çok milyardere sahip 32 şehri

 

Sıra Şehir Ülke Milyarder Sayısı
1 New York Amerika Birleşik Devletleri 146
2 Shenzhen Çin 132
3 Şanghay Çin 120
4 Pekin Çin 107
5 Londra Birleşik Krallık 102
6 Mumbai Hindistan 95
7 Hong Kong Çin (ÖİB) 88
8 San Francisco Amerika Birleşik Devletleri 86
9 Moskova Rusya 82
10 Hangzhou Çin 65
11 Yeni Delhi Hindistan 64
12 Singapur Singapur 59
13 Taipei Tayvan 51
14 Paris Fransa 44
15 São Paulo Brezilya 41
16 Guangzhou Çin 41
17 Los Angeles Amerika Birleşik Devletleri 40
18 Bangkok Tayland 40
19 Suzhou Çin 39
20 Seul Güney Kore 32
21 Ningbo Çin 32
22 Cakarta Endonezya 32
23 Tokyo Japonya 31
24 İstanbul Türkiye 31
25 Bengaluru Hindistan 30
26 Stockholm İsveç 29
27 Milano İtalya 28
28 Dallas Amerika Birleşik Devletleri 28
29 Toronto Kanada 26
30 Palm Beach Amerika Birleşik Devletleri 24
31 Melbourne Avustralya 24
32 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri 24

 

Not: 15 Ocak 2026 itibariyle güccellenen listede 1 milyar dolar ve üstünde serveti olanlar yer alıyor. 