İstanbul ultra zengin sayısıyla dünya sıralamasına girdi!

Dünya genelinde milyarderlerin coğrafi dağılımı, küresel ekonomik gücün ve inovasyon merkezlerinin değişimini doğrudan gözler önüne seriyor. Hurun Global Zenginler Listesi 2026 verilerinden derlenen bilgilere göre, küresel milyarder nüfusu (toplam 4.020 kişi) elit bir şehirler grubunda kümeleniyor.

New York zirveyi korumasına rağmen takipte

New York, bünyesindeki 146 milyarder ile dünyanın "milyarder başkenti" unvanını elinde tutmayı sürdürüyor. Wall Street'in kalbi olan şehir; devasa finans kurumları, hedge fonları, özel sermaye fonları ve gayrimenkul ekosistemi sayesinde bu üstünlüğünü koruyor. Ancak hemen arkasından gelen Çin şehirleri aradaki farkı hızla kapatıyor.

Çin şehirlerinin ezici üstünlüğü ve Asya çağı

Listenin en çarpıcı gelişmesi, Çin'in Shenzhen (132), Şanghay (120) ve Pekin (107) kentleriyle ilk 4 sıranın 3'ünü ele geçirmiş olmasıdır. Özellikle teknoloji ve elektronik üretim üssü olan Shenzhen, ciddi bir sıçrama gerçekleştirerek dünya genelinde ikinciliğe yükseldi. Raporda listelenen ilk 32 şehrin %34'ünü Çin kentleri oluştururken, tüm listenin %58'i Asya kıtasında bulunuyor. Hindistan'dan Mumbai (95) ve Yeni Delhi (64) de küresel ölçekte üst sıralarda kendilerine yer bularak dikkat çekiyor.

Geleneksel merkezler ve Türkiye'nin durumu

Batı dünyasında Londra 102 milyarderle Avrupa liderliğini üstlenirken; San Francisco, Los Angeles, Paris ve Moskova gibi geleneksel merkezler ağırlığını koruyor. Listede dikkat çeken bir diğer nokta ise İstanbul'un 31 milyarderle dünya genelinde 24. sırada yer alarak Tokyo gibi küresel metropollerle aynı seviyede ağırlık göstermesidir. Ayrıca Orta Doğu'nun yükselen yıldızı Dubai de 24 milyarderle listenin kapanışını gerçekleştiriyor.

2026 yılında dünyanın en çok milyardere sahip 32 şehri

Sıra Şehir Ülke Milyarder Sayısı 1 New York Amerika Birleşik Devletleri 146 2 Shenzhen Çin 132 3 Şanghay Çin 120 4 Pekin Çin 107 5 Londra Birleşik Krallık 102 6 Mumbai Hindistan 95 7 Hong Kong Çin (ÖİB) 88 8 San Francisco Amerika Birleşik Devletleri 86 9 Moskova Rusya 82 10 Hangzhou Çin 65 11 Yeni Delhi Hindistan 64 12 Singapur Singapur 59 13 Taipei Tayvan 51 14 Paris Fransa 44 15 São Paulo Brezilya 41 16 Guangzhou Çin 41 17 Los Angeles Amerika Birleşik Devletleri 40 18 Bangkok Tayland 40 19 Suzhou Çin 39 20 Seul Güney Kore 32 21 Ningbo Çin 32 22 Cakarta Endonezya 32 23 Tokyo Japonya 31 24 İstanbul Türkiye 31 25 Bengaluru Hindistan 30 26 Stockholm İsveç 29 27 Milano İtalya 28 28 Dallas Amerika Birleşik Devletleri 28 29 Toronto Kanada 26 30 Palm Beach Amerika Birleşik Devletleri 24 31 Melbourne Avustralya 24 32 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri 24

Not: 15 Ocak 2026 itibariyle güccellenen listede 1 milyar dolar ve üstünde serveti olanlar yer alıyor.