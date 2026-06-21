İstanbul ultra zengin sayısıyla dünya sıralamasına girdi!
Hurun Global Zenginler Listesi 2026 verilerine göre, dünya genelindeki milyarder nüfusu belirli küresel finans ve teknoloji merkezlerinde yoğunlaşmaya devam ediyor. New York zirvedeki yerini korurken, Çin ve Asya kentlerinin yükselişi küresel servet dengesini doğuya kaydırıyor. İstanbul'un milyarder sayısı ise artmaya devam ediyor...
Dünya genelinde milyarderlerin coğrafi dağılımı, küresel ekonomik gücün ve inovasyon merkezlerinin değişimini doğrudan gözler önüne seriyor. Hurun Global Zenginler Listesi 2026 verilerinden derlenen bilgilere göre, küresel milyarder nüfusu (toplam 4.020 kişi) elit bir şehirler grubunda kümeleniyor.
New York zirveyi korumasına rağmen takipte
New York, bünyesindeki 146 milyarder ile dünyanın "milyarder başkenti" unvanını elinde tutmayı sürdürüyor. Wall Street'in kalbi olan şehir; devasa finans kurumları, hedge fonları, özel sermaye fonları ve gayrimenkul ekosistemi sayesinde bu üstünlüğünü koruyor. Ancak hemen arkasından gelen Çin şehirleri aradaki farkı hızla kapatıyor.
Çin şehirlerinin ezici üstünlüğü ve Asya çağı
Listenin en çarpıcı gelişmesi, Çin'in Shenzhen (132), Şanghay (120) ve Pekin (107) kentleriyle ilk 4 sıranın 3'ünü ele geçirmiş olmasıdır. Özellikle teknoloji ve elektronik üretim üssü olan Shenzhen, ciddi bir sıçrama gerçekleştirerek dünya genelinde ikinciliğe yükseldi. Raporda listelenen ilk 32 şehrin %34'ünü Çin kentleri oluştururken, tüm listenin %58'i Asya kıtasında bulunuyor. Hindistan'dan Mumbai (95) ve Yeni Delhi (64) de küresel ölçekte üst sıralarda kendilerine yer bularak dikkat çekiyor.
Geleneksel merkezler ve Türkiye'nin durumu
Batı dünyasında Londra 102 milyarderle Avrupa liderliğini üstlenirken; San Francisco, Los Angeles, Paris ve Moskova gibi geleneksel merkezler ağırlığını koruyor. Listede dikkat çeken bir diğer nokta ise İstanbul'un 31 milyarderle dünya genelinde 24. sırada yer alarak Tokyo gibi küresel metropollerle aynı seviyede ağırlık göstermesidir. Ayrıca Orta Doğu'nun yükselen yıldızı Dubai de 24 milyarderle listenin kapanışını gerçekleştiriyor.
2026 yılında dünyanın en çok milyardere sahip 32 şehri
|Sıra
|Şehir
|Ülke
|Milyarder Sayısı
|1
|New York
|Amerika Birleşik Devletleri
|146
|2
|Shenzhen
|Çin
|132
|3
|Şanghay
|Çin
|120
|4
|Pekin
|Çin
|107
|5
|Londra
|Birleşik Krallık
|102
|6
|Mumbai
|Hindistan
|95
|7
|Hong Kong
|Çin (ÖİB)
|88
|8
|San Francisco
|Amerika Birleşik Devletleri
|86
|9
|Moskova
|Rusya
|82
|10
|Hangzhou
|Çin
|65
|11
|Yeni Delhi
|Hindistan
|64
|12
|Singapur
|Singapur
|59
|13
|Taipei
|Tayvan
|51
|14
|Paris
|Fransa
|44
|15
|São Paulo
|Brezilya
|41
|16
|Guangzhou
|Çin
|41
|17
|Los Angeles
|Amerika Birleşik Devletleri
|40
|18
|Bangkok
|Tayland
|40
|19
|Suzhou
|Çin
|39
|20
|Seul
|Güney Kore
|32
|21
|Ningbo
|Çin
|32
|22
|Cakarta
|Endonezya
|32
|23
|Tokyo
|Japonya
|31
|24
|İstanbul
|Türkiye
|31
|25
|Bengaluru
|Hindistan
|30
|26
|Stockholm
|İsveç
|29
|27
|Milano
|İtalya
|28
|28
|Dallas
|Amerika Birleşik Devletleri
|28
|29
|Toronto
|Kanada
|26
|30
|Palm Beach
|Amerika Birleşik Devletleri
|24
|31
|Melbourne
|Avustralya
|24
|32
|Dubai
|Birleşik Arap Emirlikleri
|24
Not: 15 Ocak 2026 itibariyle güccellenen listede 1 milyar dolar ve üstünde serveti olanlar yer alıyor.