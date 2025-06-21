İstanbul’da İran zirvesi: İsrail-İran savaşını bitirmek için Türkiye’nin çabası sürüyor

İstanbul kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunda ülkelerin dışişleri bakanları bir araya geldi.

Erdoğan ve Fidan’ın diplomatik trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik görüşmeler yapıyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum yapılıyor.

Özel oturuma, Bakan Fidan başkanlık ediyor.

Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla düzenleniyor.

İstanbul’daki zirvede sürpriz İran oturumu başladı

Zirve kapsamında bölgesel gelişmeler ve ikili iş birliği konuları ele alınırken, programda olmayan İran oturumunda da saldırılar ele alınacak.

Zirvede İsrail-İran saldırıları ele alınacak. Program sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik görüşmelerinin devam etmesi bekleniyor.