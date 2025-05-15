İstanbul'da kritik zirve | ABD Başkanı Trump: Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak

Gözler, İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinde. Kremlin tarafından dün üyeleri duyurulan ve Ukrayna ile olası görüşmelere katılacağı bildirilen Rus heyet İstanbul'da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bazı ABD yetkililerinin de İstanbul'da bulunduğunu duyurdu.

Erdoğan ve Zelenski görüşüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. İki lider arasındaki görüşme bir saati aştı.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadığını, görüşmenin ne zaman başlayacağının da açıklanmadığını söyledi.

Trump: "Cuma günü İstanbul'a gelebilirim" demişti

ABD Başkanı Donald Trump ise Orta Doğu turunda temaslarını sürdürüyor. İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmelerine katılımı konusunda spekülasyonlar devam ederken Trump, bir kez daha İstanbul'a gelebileceğinin sinyalini verdi.

ABD lideri bugün TSİ öğlen saatlerinde "Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım. Gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebilirim" demişti. TSİ öğleden sonra ise ABD Başkanı'nından müzakereye ilişkin bir açıklama daha geldi ve "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak" dedi.

Görüşmeler henüz başlamadı

Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak müzakerelerin Türk tarafının inisiyatifiyle günün ikinci yarısına ertelendiğini açıklamıştı. Ancak görüşmeler henüz başlamadı.