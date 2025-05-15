İstanbul'da kritik zirve: Almanya, Putin'in müzakere masasına oturmasını istiyor

Dünyanın gözü İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecine çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi.

Görüşme saat 13:00 civarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Görüşmeler günün ikinci yarısına kaldı

Rus heyetleri de İstanbul'a geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'daki müzakerelerin Türk tarafının inisiyatifiyle günün ikinci yarısına alındığını belirtti.

Almanya: Dünya Putin'in müzakere masasına gelme çağrısına cevap vermesini bekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlediği Antalya’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğünü belirterek sadece NATO ile ilgili değil, aynı zamanda dünyadaki siyasi durumu ilgilendiren tüm önemli konularda neredeyse tam bir mutabakat içinde olduklarını tespit ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: Johann Wadephul & Marco Rubio

Bunun sevindirici olduğunu aktaran Wadephul, “Bu durumda sadece, Rusya Devlet Başkanı Putin’in (elindeki) kartlarını fazla zorladığını anlaması gerekir. Dünya onun müzakere masasına gelme çağrısına cevap vermesini bekliyor" dedi.

"Zelenski, Türkiye'de ve müzakereye hazır"

Wadephul, Ukrayna’nın müzakereye hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek “Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy, ülkede (Türkiye’de) ve müzakereye hazır. Boş kalan tek sandalye Rus sandalyesidir" diye konuştu.

Bunun Rusya’nın savaşı sürdürmek istediğini ve şu anda ciddi müzakereler istemediğini gösterdiğini savunan Wadephul, bunun sonuçları olacağını ve Avrupalıların ek yaptırımlar uygulama konusunda kararlı olduklarını yineledi.

"Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değil"

Wadephul, Amerikalıların da bunu düşündüğünü varsaydığını dile getirerek “Bu nedenle müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir. Bugünkü acil çağrı, Rusya'nın durumu yeniden gözden geçirmesi ve ABD Başkanı'nın müzakerelere hemen başlanması yönündeki girişimini olumlu bir şekilde ele almasıdır” değerlendirmesinde bulundu.