İstanbul'da kritik zirve | Rus heyeti: Görevimiz kalıcı barışı sağlamak

Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün barış görüşmeleri için 2022'nin ardından bir kez daha İstanbul'da bir araya gelmesi planlandı. Ancak TSİ 18:00 itibariyle hala başlamayan zirve öncesinde sıcak açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'a gelen Rus heyetinde bakan düzeyinde bir temsiliyet dahi olmadı.

Zelenski: İstanbul'a heyet göndereceğiz

Rus heyeti, sabah saatlerinden itibaren Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde beklerken, Ukrayna heyetinin görüşmelere katılma kararı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından alındı. Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada İstanbul'a bir heyet göndereceklerini duyurdu.

Rus heyetin başkanı Medinskiy: 2022'nin devamı olarak bakıyoruz

Reuters'ın aktardığına göre Rusya’nın İstanbul barış müzakerelerindeki heyet başkanı Vladimir Medinskiy, "Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz. Ukrayna ile müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli barışı sağlamak" dedi.

Görüşmelerin ne zaman yapılacağı netlik kazanmadı

Görüşmelerin zamanı henüz netleşmedi. Heyetlerin bugün mü yoksa yarın mı bir araya geleceği henüz bilinmiyor.