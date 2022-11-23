İstanbul'da Zaporijya Nükleer Santrali görüşmesi

Rosatom Başkanı Aleksandr Lihaçev'in İstanbul'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi ile Zaporijya Nükleer Santrali konusunu görüştüğü bildirildi.

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Lihaçev ile Grossi'nin İstanbul'da bugün yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali ele alındı.

Santralin güvenliğine yönelik çalışmalarda bulunan UAEA misyonunun da istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, tarafların işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

UAEA'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da Zaporijya Nükleer Santrali etrafında acilen güvenli bölge kurulması konusunun ele alındığı kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, santral etrafında güvenli bölge oluşturulması konusunda ilerleme olmadığını söylemişti.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda, Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.