Fas’ta düzenlenen Interpol Genel Kurulu’nda Fransız polis müfettişi Lucas Philippe başkan seçildi.

İşte Interpol'ün yeni başkanı
Interpol’ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Fas’ta düzenlenen 93’üncü Interpol Genel Kurulu’nda Fransız polis teşkilatından Lucas Philippe’in Interpol Başkanlığı’na seçildiği bildirildi.

84 oy alarak başkan seçilen 53 yaşındaki Philippe’in, Fransız polis genel müdürüne bağlı olarak Avrupa ve uluslararası ilişkilerden sorumlu danışman olarak görev yaptığı belirtildi.

