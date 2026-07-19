İşte tarihin en pahalı düğünü! Tam 1,4 milyar dolar harcama yapıldı!

Düğünler yalnızca iki insanın hayatını birleştirdiği törenler olmaktan çıkıp zaman zaman milyarlarca dolarlık organizasyonlara dönüşebiliyor. Visual Capitalist'in yayımladığı çalışma, tarihin en pahalı düğünlerini bugünkü değerleriyle sıralayarak dünyanın en gösterişli organizasyonlarını ortaya koydu.

Listenin zirvesinde, Rus petrol milyarderi Mihail Gutseriev'in oğlu Said Gutseriev ile Khadija Uzhakhova'nın Moskova'da düzenlenen düğünü bulunuyor. Jennifer Lopez, Sting ve Enrique Iglesias'ın sahne aldığı organizasyonun bugünkü değerle maliyeti 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

İkinci sırada ise Hindistan'ın en zengin ailesi Ambaniler yer aldı. Reliance Industries'in patronu Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ile Radhika Merchant'ın günlerce süren düğün organizasyonunun maliyetinin 641 milyon dolar ile 1,1 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin 1981 yılında gerçekleşen ve milyonlarca kişinin canlı izlediği Prens Charles ile Prenses Diana'nın düğünü ise enflasyona göre yaklaşık 176 milyon dolarlık maliyetiyle üçüncü sırada yer aldı.

Tarihin en pahalı düğünleri

Sıra Çift Ülke Yıl Tahmini maliyet* 1 Khadija Uzhakhova – Said Gutseriev Rusya 2016 1,4 milyar dolar 2 Radhika Merchant – Anant Ambani Hindistan 2024 641 milyon – 1,1 milyar dolar 3 Lady Diana Spencer – Prens Charles Birleşik Krallık 1981 176 milyon dolar 4 Isha Ambani – Anand Piramal Hindistan 2018 133 milyon dolar 5 Vanisha Mittal – Amit Bhatia Fransa 2004 106 milyon dolar 6 Letizia Ortiz – Prens Felipe İspanya 2004 43–62 milyon dolar 7 Meghan Markle – Prens Harry Birleşik Krallık 2018 60 milyon dolar 8 Lauren Sánchez – Jeff Bezos İtalya 2025 48–56 milyon dolar 9 Taylor Swift – Travis Kelce ABD 2026 20–50 milyon dolar 10 Kate Middleton – Prens William Birleşik Krallık 2011 49 milyon dolar

*Tutarlar enflasyona göre güncellenmiş veya tahmini güncel maliyetlerdir.

Milyar dolarlık düğünde neler vardı?

Zirvedeki Moskova düğününde gelin için özel tasarlanan Elie Saab haute couture gelinlik, yüzlerce Bentley ile sağlanan ulaşım, dev çiçek dekorasyonları, yaklaşık üç metre yüksekliğindeki düğün pastası ve Jennifer Lopez, Sting ile Enrique Iglesias'ın konserleri organizasyonu tarihin en pahalı düğünü haline getirdi.

Ambani ailesi lüks düğün geleneğini sürdürdü

Listenin ikinci ve dördüncü sırasında yer alan Ambani ailesi, son yıllarda dünyanın en görkemli düğün organizasyonlarına imza attı. Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry, Andrea Bocelli ve çok sayıda uluslararası yıldızın sahne aldığı kutlamalar haftalar boyunca dünya gündeminde yer aldı.

Kraliyet düğünleri halâ zirvede

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin düğünleri de listenin üst sıralarında bulunuyor. Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğünü, yüksek güvenlik maliyetleri ve dünya çapındaki organizasyonuyla üçüncü sırada yer alırken; Prens Harry-Meghan Markle ile Prens William-Kate Middleton düğünleri de en pahalı organizasyonlar arasında gösteriliyor.