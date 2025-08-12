  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İstifa çağrısında bulunmuştu! Trump, Tan ile görüştü
Takip Et

İstifa çağrısında bulunmuştu! Trump, Tan ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, istifa çağrısı yaptığı Intel CEO’su Lip-Bu Tan ile görüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstifa çağrısında bulunmuştu! Trump, Tan ile görüştü
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile birlikte Intel CEO'su Tan ile görüştüğünü bildirdi.

Görüşmenin "çok ilginç" geçtiğini belirten Trump, Tan'ın başarısını ve yükselişini "inanılmaz bir hikaye" olarak tanımladı.

Trump, "Sayın Tan ve kabine üyelerim birlikte vakit geçirecek ve gelecek hafta bana önerilerde bulunacaklar." ifadelerini kullandı.

İstifa çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Intel CEO'su Tan'a istifa çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary'e yazdığı mektupta, Tan'ın Çin ile bağlantılarını sorgulamasının ardından gelmişti.

Cotton, 6 Ağustos tarihli mektubunda, Intel CEO'su Tan'ın yatırımları ve Çin Komünist Partisi ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı olduğu iddia edilen yarı iletken firmalarıyla olan ilişkileri konusundaki endişelerini dile getirmişti.

Intel CEO'su Tan ise kendisini istifaya çağıran Trump'a yönelik yaptığı açıklamada, "Gündeme getirilen konuları ele almak ve gerçekleri öğrenmelerini sağlamak üzere ABD yönetimiyle temas halindeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Karışık gündem, farklı fiyatlamalarKarışık gündem, farklı fiyatlamalarEkonomi

 

Üniversite bölüm seçimi istihdam koşullarını ne kadar değiştiriyor?Üniversite bölüm seçimi istihdam koşullarını ne kadar değiştiriyor?Eğitim

 

Dünya
Gazze’de ölüm, kıtlık ve kullanılamayan tarım arazileri
Gazze’de ölüm, kıtlık ve kullanılamayan tarım arazileri
Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve Zengezur Koridoru
Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve Zengezur Koridoru
X, Grok'un hesabını askıya aldı
X, Grok'un hesabını askıya aldı
Trump Washington'da"kamu güvenliği acil durumu" ilan etti: Gerekirse orduyu getiririm
Trump Washington'da"kamu güvenliği acil durumu" ilan etti: Gerekirse orduyu getiririm
Trump: Çin'le anlaşma süreci olumlu, Putin’e 'savaşı bitirmelisin' diyeceğim
"Çin'le anlaşma süreci olumlu, Putin’e 'savaşı bitirmelisin' diyeceğim"
Azerbaycan ve Ermenistan’ın parafladığı barış anlaşması içeriği yayınlandı
Azerbaycan ve Ermenistan’ın parafladığı barış anlaşması içeriği yayınlandı