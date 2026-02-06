İsveç Başbakanı Kristersson: Ukrayna'nın yanında olmaya devam ediyoruz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Ukrayna halkının kış şartlarıyla mücadelesine destek olacak yeni yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Rusya’nın saldırı stratejisine ilişkin konuşan Kristersson, “Rusya, Ukrayna'nın enerji sistemine ve ısıtma kaynaklarına saldırarak, bu kış Ukrayna halkı için kasıtlı olarak insani bir kriz yaratıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştüm ve kendisine Ukrayna'nın enerji sektörüne yönelik yeni bir destek paketi hakkında bilgi verdim” dedi.

Sağlanan desteğin kapsamına ilişkin bilgi veren Başbakan Kristersson, “İsveç, Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere, diğer şeylerin yanı sıra, enerji santralleri ve ısıtma ekipmanları tedarik ederek 1 milyar kron katkıda bulunuyor. İsveç, Ukrayna'nın yanında olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.