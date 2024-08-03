İsveç, Beyrut Büyükelçiliğini kapattı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, güvenlik riski gerekçesiyle ülkesinin Beyrut Büyükelçiliğinin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Billström, İsveç'in TV4 kanalına yaptığı açıklamada, bölgede kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle ülkenin Beyrut Büyükelçiliğini ağustos ayı boyunca geçici olarak kapatma kararı aldıklarını söyledi.

Beyrut'ta görev yapan İsveçli diplomatlara Lübnan'dan ayrılmaları yönünde talimat verdikleri bilgisini paylaşan Billström, diplomatların geçici olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) görev yapacağını kaydetti.

Billström, şimdilik ağustos ayını kapsayan geçici kapatma süresinin, bölgedeki güvenlik durumuna göre gerekirse uzatılacağını da belirtti.

Ülkenin terk edilmesi istendi

İsveç Dışişleri Bakanlığı 27 Temmuz'da bölgedeki çatışma riskine dikkati çeken duyurusunda, "Lübnan'daki durumun tehlikeli ve öngörülmez olması nedeniyle İsveç vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Bakan Billström de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Defalarca söyledim, yine söylüyorum, İsveç vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesi veya söz konusu ülkeye gitmekten kaçınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.