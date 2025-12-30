İsveç "Harry Potter" serisiyle özdeşleşen kar baykuşunun neslinin tükendiğini duyurdu

Kar baykuşu ‘Harry Potter’ serisindeki kahramanın sadık yol arkadaşı ve mektup taşıyıcısı Hedwig karakteriyle sıkça özdeşleştirilir. Fakat gerçekte bu kuşların yaşamı o kadar da kolay değil.

Polar ya da Arktik baykuş olarak da bilinen kar baykuşu beyaz tüyleri ve parlak sarı gözleriyle tanınır. Bu kuşlar son derece yetenekli avcılar olarak bilinir.

Fakat Euronews’ün aktardığına göre kuşun geleceği ciddi anlamda tehlikede.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) de 2021’deki son değerlendirmesinde kar baykuşu türünün küresel ölçekte ‘hassas’ türler arasında yer aldığını duyurmuştu. Bu türden doğada yalnızca 14 bin ila 28 bin adet kaldığını tahmin ediyor.

İsveç’in kuzeyinde yaşayan kar baykuşları 2015’den bu yana ülkede neredeyse hiç görülmüyor.

Ülkedeki kuş araştırma derneği Birdlife son on yılda üremeye dair hiçbir belirtiye rastlanmadığını belirterek kar baykuşunun İsveç’te ‘bölgesel olarak nesli tükenmiş’ ilan edildiğini duyurdu.

Derneğin açıklaması şöyle:

* Daha ılık geçen kışlar, daha fazla yağmur ve daha az kar anlamına geliyor. Bu durum, kar baykuşlarının temel besin kaynağı olan ‘lemming’lerin hayatta kalmak için kullandığı kar tünellerini yok ediyor.

* Bu küçük kemirgenler olmadan kar baykuşları da hayatta kalamaz. Arktik bölge ısındıkça, kar baykuşlarının bağımlı olduğu yaşam alanları da ortadan kalkıyor.