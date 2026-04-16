İsveç hükümeti, okullarda tablet ve bilgisayar kullanımını azaltacak

Eğitim seviyelerindeki düşüşü durdurmayı amaçlayan bu yaklaşım, özellikle küçük yaş gruplarında ekran kullanımını tamamen sonlandırmayı hedefleyen "ekrandan cilde" sloganıyla yürütülüyor.

Hükümet, 2019'da zorunlu hale getirilen okul öncesi dijital eğitim şartını kaldırırken, iki yaşından küçük çocuklara tablet verilmesini de yasakladı.

Okullara ders kitabı alımı için yaklaşık 200 milyon dolarlık dev bir bütçe ayrılırken, cep telefonlarının eğitim amaçlı kullanımı da dahil olmak üzere tamamen yasaklanması kararlaştırıldı.

Nörobilimciler, ekranların sınıfta ciddi bir dikkat dağınıklığı yarattığını ve dijital cihazlardan okuma yapmanın bilgiyi işlemeyi zorlaştırdığını belirterek bu kararı destekliyor.

Öte yandan, iş dünyası ve bazı eğitimciler bu analog dönüşün öğrencileri geleceğin dijital iş gücüne hazırlıksız bırakabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

İsveç'in teknoloji devlerine ev sahipliği yapan yapısının, bilişim yetkinliğinin azalması durumunda zarar görebileceği uyarısı yapılıyor.

OECD yetkilileri ise teknolojinin sınıflara pedagojik bir plan olmaksızın sokulmasının İsveç'in PISA puanlarını düşürmüş olabileceğini, ancak dijital araçların tamamen terk edilmek yerine dengeli kullanılması gerektiğini vurguluyor.