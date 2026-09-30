İsveç Merkez Bankası’ndan fiyat artışı uyarısı: Faiz hamlesi gelebilir

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İsveç Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Per Jansson, ülkede enflasyon görünümüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Jansson, artan talebin arz yönlü kısıtlamalar ve yaşanan kıtlıklarla birleşmesinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti. Bu durumun enflasyon açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Faiz yüzde 1,75'te tutuldu

İsveç Merkez Bankası, geçtiğimiz perşembe gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 1,75 seviyesinde bırakmıştı. Faizin sabit tutulması piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Ancak banka kararının ardından yapılan değerlendirmelerde ekonomik büyümenin daha güçlü seyretmesi ve önümüzdeki aylarda enflasyonun yükselme ihtimali öne çıktı.

Faiz artışı ihtimali gündemde

Merkez Bankası'nın son değerlendirmeleri, para politikasında daha sıkı bir adımın daha erken gündeme gelebileceğine işaret etti. Ekonomik büyümenin beklentilerden güçlü gerçekleşmesi ve enflasyonun yeniden yükselme ihtimali, faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.

Talep ve arz dengesine dikkat çekildi

Jansson'ın açıklamalarında özellikle talep ile arz arasındaki dengesizlik öne çıktı. Artan talebin, arzda yaşanan sınırlamalar ve kıtlıklarla aynı döneme denk gelmesinin fiyat baskılarını artırabileceği belirtildi. İsveç Merkez Bankası'nın değerlendirmeleri, enflasyonun önümüzdeki dönemde yakından izleneceğini ortaya koydu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı yakından izlenecek

Politika faizinin yüzde 1,75'te tutulmasının ardından gelen enflasyon uyarısı, İsveç'te para politikasının gelecek dönemdeki seyrini önemli hale getirdi.

Ekonomik büyüme ve fiyat gelişmelerinin birlikte izleneceği süreçte, enflasyondaki olası yükseliş faiz politikasının yönü açısından belirleyici olacak.