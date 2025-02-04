  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsveç, Örebro'da okulda silahlı saldırı: En az beş kişi vuruldu!
Takip Et

İsveç, Örebro'da okulda silahlı saldırı: En az beş kişi vuruldu!

İsveç'in Örebro şehrindeki Risbergska Okulu'nda, otomatik silahla gerçekleştirildiği öne sürülen bir saldırıda en az beş kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsveç, Örebro'da okulda silahlı saldırı: En az beş kişi vuruldu!
Takip Et

İsveç'in Örebro şehrindeki Risbergska Okulu'nda bugün öğle saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az beş kişinin vurulduğu bildirildi.

Polis, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Öğrencilerin sosyal medya ve yerel basında, kendilerini sınıflara kilitleyerek saklandıkları yönünde paylaşımlar yaptığı görülüyor.

"Gerçek bir kriz" 

Olayın ardından polis, özel timlerle okula müdahale etti ve bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Halktan, Örebro'nun Västhaga bölgesinden uzak durmaları veya evlerinde kalmaları istendi. Okul müdürlerinden biri, yerel basına yaptığı açıklamada, okuldaki durumu "gerçek bir kriz" olarak nitelendirdi.
Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, polisin olay yerinde aktif olarak çalıştığını ve hükümetin durumu yakından izlediğini belirtti. Strömmer, "Durum çok ciddi. Polis, olay yerinde aktif olarak çalışıyor ve hükümet olarak durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırganın otomatik bir silah kullandığı iddia ediliyor. Ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Polis, saldırının nedeni ve saldırganın kimliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Örebro yerel yetkilileri, saldırının ardından bölgede dört kişinin hastanelere kaldırıldığını belirten bir açıklama yaptı. Yaralıların yaşları veya durumlarına yönelik bilgi henüz verilmedi.

Dünya
Elon Musk'ın DOGE darbesi ABD'de büyük tepkilere neden oldu!
ELON MUSK'TAN DOGE DARBESİ!
Filistin Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyindekileri tehditle göçe zorluyor
Filistin Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyindekileri tehditle göçe zorluyor
Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer: Rusya'yı "açık tehdit" olarak görüyoruz
Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer: Rusya'yı "açık tehdit" olarak görüyoruz
Ege'deki depremler nedeniyle 9 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti
Ege'deki depremler nedeniyle 9 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti
Lübnan İsrail'i, BM'ye şikayet etti
Lübnan İsrail'i, BM'ye şikayet etti
Japonya, tıbbi destek amacıyla Gazzelileri ülkeye kabul etmeyi değerlendiriyor
Japonya, tıbbi destek amacıyla Gazzelileri ülkeye kabul etmeyi değerlendiriyor