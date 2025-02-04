İsveç, Örebro'da okulda silahlı saldırı: En az beş kişi vuruldu!

İsveç'in Örebro şehrindeki Risbergska Okulu'nda bugün öğle saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az beş kişinin vurulduğu bildirildi.

Polis, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Öğrencilerin sosyal medya ve yerel basında, kendilerini sınıflara kilitleyerek saklandıkları yönünde paylaşımlar yaptığı görülüyor.

"Gerçek bir kriz"

Olayın ardından polis, özel timlerle okula müdahale etti ve bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Halktan, Örebro'nun Västhaga bölgesinden uzak durmaları veya evlerinde kalmaları istendi. Okul müdürlerinden biri, yerel basına yaptığı açıklamada, okuldaki durumu "gerçek bir kriz" olarak nitelendirdi.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, polisin olay yerinde aktif olarak çalıştığını ve hükümetin durumu yakından izlediğini belirtti. Strömmer, "Durum çok ciddi. Polis, olay yerinde aktif olarak çalışıyor ve hükümet olarak durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırganın otomatik bir silah kullandığı iddia ediliyor. Ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Polis, saldırının nedeni ve saldırganın kimliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Örebro yerel yetkilileri, saldırının ardından bölgede dört kişinin hastanelere kaldırıldığını belirten bir açıklama yaptı. Yaralıların yaşları veya durumlarına yönelik bilgi henüz verilmedi.