İsveç, PKK destekçisinin Türkiye’ye iadesine yeşil ışık yaktı

İsveç gazetesi Aftonbladet’te yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme adı geçen kişinin iadesine 30 Mayıs’ta aldığı kararla yeşil ışık yaktı.

Mahkeme belgelerinde soruşturmada sözkonusu kişinin iadesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle uyumlu olmadığına ilişkin bir değerlendirmeye yönelik temel bulunmadığı belirtildi.

Aftonbladet gazetesinin haberinde mahkemenin kararının adı geçen kişinin iadesine ilişkin kararın İsveç hükümetine bırakıldığı anlamına geldiği aktarıldı.

Mahkeme kararında Türkiye’deki insan hakları ve demokrasi koşullarına da atıfta bulunuldu, durumun “endişe verici” olduğu kaydedildi.

İsveç’te iade talebi konusunda son kararı hükümet veriyor; ancak Yüksek Mahkeme aksi yönde bir karar verirse iadeyi gerçekleştiremiyor.

İsveç basınında yer alan haberlere göre 35 yaşındaki kişi 2014 yılında uyuşturucu suçundan dört yıl yedi ay hapis cezasına mahkum oldu.

Habere göre daha sonra şartlı tahliye edilen bu kişi 2018 yılında İsveç’e taşındı ve Türk savcıların talebi üzerine geçen yıl Ağustos ayında cezasının geri kalan kısmını Türkiye’de çekmek üzere yeniden tutuklandı.

Ancak gazeteye göre sözkonusu kişi, Türk yetkililerin kendisi için iade talebinde bulunmasının gerçek nedeninin, HDP’yle bağlantısı ve geçmişte PKK’ya destek vermiş olması olduğunu savundu.

Haberde, bu kişinin iadesinin gerçekleşmesi halinde, İsveç’ten Türkiye’ye iade edilen ilk PKK destekçisi olacağı belirtildi.

İsveç’te yeni terörle mücadele yasası 1 Haziran’da yürürlüğe girmişti

Türkiye ve Macaristan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından üyelik başvurusunda bulunan İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü henüz onaylamayan iki NATO üyesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç’i terörle mücadelede yeterli adım atmamak ve PKK’lılar için bir sığınak olmakla suçlamıştı.

İsveç yeni terör yasasının NATO üyeliği için Türkiye'yi ikna etmesini umuyor

Finlandiya’nın NATO’ya katılımına onay veren Türkiye İsveç’ten terörle mücadele konusunda daha fazla adım atmasını talep etmiş ve bazı kişilerin iadesini istemişti.

İsveç bu kapsamda 1 Haziran’da yeni terörle mücadele yasasını yürürlüğe koydu.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom geçen hafta yaptığı açıklamada yeni terörle mücadele yasasının İsveç’in NATO’ya katılımının önünü açması gerektiğini söylemişti.

İsveçli bakan, Reuters’ta yer alan habere göre, yeni yasanın var olan terörle mücadele yasasındaki boşlukları giderdiğini belirtmiş, “İsveç daha önce terör örgütüne katılmayı yasaklamamıştı. Şimdi bunu yapıyoruz” demişti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yürürlüğe giren yeni yasanın İsveç’in terörle mücadelede çabaları arttırdığını gösterdiğini belirtti.

İsveç’te yeni terörle mücadele yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD’nin terör örgütü listesinde olan PKK’ya yakın gruplar geçtiğimiz Pazar günü protesto gösterisi düzenlemişti.

NATO karşıtı sloganlar atan grup İsveç’te terör örgütüne üye olmayı suç sayan yeni terörle mücadele yasasını protesto etmişti.

ABD ve NATO Temmuz ayında Litvanya’da yapılacak NATO zirvesine kadar Türkiye ve Macaristan’ın İsveç’in NATO’ya katılım protokollerini onamasını bekliyor.