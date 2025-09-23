İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson: Avrupa, savaş zamanlarına hazırlıklı olmalı

  1. Ekonomim
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Avrupa'nın savaş zamanlarına hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Jonson, Almanya'nın başkenti Berlin'de Konrad Adenauer Vakfınca düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, "Barış zamanında savaş zamanına hazırlıklı olacak yeni bir Avrupa zihniyeti benimsemeliyiz." dedi.

Rusya'nın büyük çaplı silahlanmaya gittiğini ve askeri açıdan daha güçlü hale geldiğini ifade eden Jonson, Moskova'nın uzun menzilli silahlar ve elektronik savaş alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

"Savunma yatırımlarında parçalanma görmek istemiyoruz"

Jonson, NATO'daki gelişmelerin her üye için aynı yönde gitmediğine işaret ederek, "İttifak içinde savunma yatırımları konusunda çeşitlilikten bahsediyoruz. Bu iyi bir şey değil. Savunma yatırımlarında parçalanma görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya ile silahlanma konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesini savunan Jonson, "Hükümetler standardizasyonu teşvik etmeli ve uzun vadeli sözleşmelerle çalışmalı." diye konuştu.

