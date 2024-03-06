İsveç'in NATO'ya katılacağı tarih kesinleşti
İsveç'in üyeliği için 11 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında resmi tören düzenlenecek.
İsveç basınında yer alan bilgilere göre, İsveç'in üyeliği için 11 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında resmi tören düzenlenecek.
İsveç bayrağı, NATO karargahına çekilecek. Böylece İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi olacak.
Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, Cumhurbaşkanı Tamas kararı dün imzalamıştı.
Böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.
İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.
Türkiye, ise İsveç'in NATO üyeliğini TBMM Genel Kurulu'nda 23 Ocak'ta onaylamıştı.