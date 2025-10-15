İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, İsrail hapishanesinde yaşadıklarını anlattı

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından durdurulan Küresel Sumud Filosu'nda yer aldı. Thunberg, İsrail hapishanesinde yaşadığı zorlukları İsveç basınına anlattı.

Thunberg, İsrail'de gözaltında tutulduğu süre boyunca su verilmediğini, küfür ve fiziksel şiddet gördüğünü belirtti. "Beni yere yatırıp ellerimin arasına İsrail bayrağı bağladılar. Bayrağa dokunduğumda sırtıma tekme atıldı ve zehirli gazla öldürülmekle tehdit edildim," dedi.

"Bu, çocukça bir davranış"

İsrailli yetkililerin bavuluna hakaret içeren yazılar yazdığını söyleyen Thunberg, "Bavulumu teslim aldığımda üzerinde 'Fahişe Greta' yazısı ve uygunsuz çizimler vardı. Bu, çocukça bir davranış," ifadelerini kullandı.

Thunberg, İsveç hükümetinin kendisine sahip çıkmadığını belirterek, "İsrail bizi uluslararası sularda durdurdu ancak hükümetimiz sessiz kaldı. Ukrayna'ya yardım götüren İsveçliler övülürken, bizim durumumuz görmezden gelindi," diyerek hükümetini eleştirdi.

İsrail ordusu 42 gemiye el koymuş ve yüzlerce aktivisti gözaltına almıştı

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmış ve 1 Ekim'de Gazze sularına yaklaşmıştı. İsrail ordusu, filoya müdahale ederek 42 gemiye el koymuş ve yüzlerce aktivisti gözaltına alarak Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti. Bu filo, Gazze'ye yardım götürmek için bugüne kadar yola çıkan en büyük filo olarak biliniyor.