İsveçli rapçi Gaboro silahlı saldırıda hayatını kaybetti: Katili video çekmiş

Gerçek adı Ninos Khouri olan İsveçli rapçi Gaboro, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, saldırı Norrköping kentindeki çok katlı bir otoparkta gerçekleştirildi.

Katil tarafından çekildiği iddia edilen bir video da saldırıdan kısa bir süre sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, bir kişinin otoparkta kaçarken vurulduğu görülüyor.

İsveç gazetesi Aftonbladet, polisin videonun silahlı saldırıyla ilgili olup olmadığını teyit etmeyeceğini söylediğini aktardı.

Polis yetkilileri, soruşturmaya ilgili olabilecek gümüş renkte bir bir station vagon araç görmüş olabilecek tanıklar aradıklarını söyledi.

TikTok'ta popüler oldu, albümü 100 milyondan fazla dinlendi

Khouri, 2022'de Browski adlı şarkısının TikTok'ta viral olmasıyla çıkış yaptı. 2023 yılında "Wlak2" albümünü çıkaran Khouri, Spotify'da 100 milyondan fazla dinlendi. Khouri, yüzünü tamamen kapatan bir maske ve güneş gözlüğü takmasıyla tanınıyordu.

İsveç'te bu yıl öldürülen ikinci rapçi

Khouri, İsveç'te bu yıl öldürülen ikinci rapçi oldu. Ödüllü rapçi C.Gambino, 4 Haziran günü silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Bir başka ödüllü rapçi olan Einar da 2021'de bir çete silahlı saldırısında öldürüldü.