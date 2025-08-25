İsveç’te diplomatik skandal: Türkiye dosyası havalimanı tuvaletinde unutuldu

İsveç’in NATO’ya katılım süreci kapsamında Başbakan Ulf Kristersson 2022 yılında beraberinde heyet ile birlikte Türkiye’ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililerle görüşme gerçekleştirmişti.

İsveç’te Kristersson’ın yıllar önceki Türkiye ziyareti yeniden gündem oldu. Başbakanın heyetinde bulunan bir yetkilinin, Stockholm Arlanda Havalimanı’nın tuvaletinde önemli bir belgeyi unuttuğu ve belgenin temizlik görevlisi tarafından bulunduğu ortaya çıktı.

Dosyayı temizlikçi buldu

İsveç’in önde gelen gazetelerinden Dagens Nyheter’in haberine göre, Kristersson’un Türkiye ziyaretinden dönen bir hükümet çalışanı, Arlanda Havalimanı’nda resmi bir dosyayı unuttu. Dosya, bir temizlik görevlisi tarafından terminaldeki bir tuvalette bulundu. İçeriğinde diplomatik notlar ve konuşma metinleri olduğu öne sürülen belgeler, İsveç’te büyük bir tartışma yarattı.

Başbakanlık olayı doğruladı

Başbakanlık Basın Servisi, olayı doğrulayarak “Başbakanın Türkiye ziyaretinden sonra, bir çalışanımız Arlanda Havalimanı’nda bir dosya unuttu. Dosya, havaalanı personeli tarafından bulundu. İçeriğin güvenlik sınıflandırmasına tabi olmadığı değerlendirildi, bu nedenle olay Güvenlik Polisi’ne bildirilmedi ve herhangi bir zarar analizi yapılmadı." açıklamasını yaptı.

Sözcü'nün haberine göre gazetenin kaynaklarına göre, dosyada dışişleri gizliliği kapsamına giren bazı bilgiler bulunuyordu, ancak hassas istihbarat verileri yer almıyordu. Yine de, böylesine önemli bir dosyanın bir tuvalette unutulması, hükümetin güvenlik protokollerine dair ciddi soru işaretleri yarattı. Olayın, çalışanın taksi yerine toplu taşıma kullanmaya zorlanması nedeniyle yaşandığı iddiaları da tartışmaları alevlendirdi.

Görevli mahkemeye sevk edildi

Kristersson’un Türkiye ziyaretinden kısa süre sonra ulusal güvenlik danışmanı olarak atanan Henrik Landerholm’un, görevinin ilk altı ayında üç ayrı güvenlik ihlali yaptığı öğrenildi. Telefon, not defteri ve belgeleri unutan Landerholm, gizli belgeleri ihmal ettiği gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.