  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsveç'te, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Takip Et

İsveç'te, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü İsveç'in başkenti Stockholm'de resepsiyonla kutlandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsveç'te, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Takip Et

KKTC'nin Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy'un (ortada) ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel (solda), Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın, Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçisi Zaur Ahmedov, Özbekistan'ın Stockholm Büyükelçisi Rakhmatulla Nurimbetov, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Dünya
Japonya'dan Çin'e sert tepki!
Japonya'dan Çin'e sert tepki!
Pakistan'da ordunun en üst düzey görevi için yetkiler artırıldı
Pakistan'da ordunun en üst düzey görevi için yetkiler artırıldı
Claudia Fırtınası İngiltere, Galler ve İrlanda’yı vurdu
Claudia Fırtınası İngiltere, Galler ve İrlanda’yı vurdu
Endonezya’da heyelan felaketi: 6 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi kayıp (Video)
Endonezya’da heyelan felaketi: 6 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi kayıp (Video)
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
Ukrayna: Rus ordusu 3 hipersonik "Kinjal" füzesi ve 135 İHA ile saldırı düzenledi
Ukrayna: Rus ordusu 3 hipersonik "Kinjal" füzesi ve 135 İHA ile saldırı düzenledi