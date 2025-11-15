İsveç'te, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü İsveç'in başkenti Stockholm'de resepsiyonla kutlandı.
KKTC'nin Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy'un (ortada) ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel (solda), Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın, Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçisi Zaur Ahmedov, Özbekistan'ın Stockholm Büyükelçisi Rakhmatulla Nurimbetov, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.
