  3. İsveç'te otobüs durağa çarptı: Ölüler var
İsveç'te otobüs durağa çarptı: Ölüler var

İsveç'in başkenti Stockholm’de çift katlı bir otobüsün durağa çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İsveç Polisinden yapılan açıklamada, başkentin Östermalm bölgesinde çift katlı otobüsün bir otobüs durağına çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, daha sonra ulusal medyaya yaptığı açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederken, yaralıların bulunduğunu da belirtti.

Ulusal medya, durağa çarpan çift katlı otobüsün boş olduğunu ve şoförünün gözaltına alındığını aktardı.

Durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, acil durum ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Polisin ayrıca, "kasten öldürme" gerekçesiyle olay hakkında soruşturma başlattığı da kaydedildi.

