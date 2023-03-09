İsveç'te terörle mücadele ceza yasası ileri bir tarihte oylanacak

İsveç'te terörle mücadele konusunda hazırlanan ve bugün parlamentoya sunulması planlanan yeni ceza yasa tasarısının, ileri bir tarihte parlamentoda oylanacağı bildirildi.

İsveç Meclisi Basın Sekreteri Carina Larsson, yasa tasarısının, bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye devam ettiğini ve 3 Mayıs'ta meclise sunulmasının planlandığını söyledi.

Hükümetin daha önce 7 Mart, daha sonra 9 Mart'ta tasarının meclise geleceği yönündeki açıklamasına da değinen Larsson, "Hükümetin kendine göre bir planlaması var ve bu doğrultuda tarih verilebiliyor. Meclisin de kendisine has bir çalışma sistemi var." dedi.

Larsson, "Terörle mücadele konusunda hazırlanan yeni ceza yasa tasarısı, 3 Mayıs'ta parlamentoya sunulacak." şeklinde bilgi verdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson 7 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile başkent Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısı sayesinde terörle mücadele için Türkiye'ye yönelik sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklarını söylemişti.

Kristersson, "İsveç makamları terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi bunu ciddiye alıyoruz. PKK için para toplayan kişilerin çeşitli suç yöntemlerini kullandıklarını ve bununla da terörü finans ettiklerini biliyoruz. Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK'nın işini zorlaştıracaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni ceza yasa tasarısı

Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere, 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarıya göre, terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Ağırlaştırıcı nedenler var ise bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.

Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1,5 yıl ila 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarı, yetkililere, terör örgütlerini finanse eden ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler veriyor.