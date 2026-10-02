İsveç'te yeni hükümeti kurma yetkisi yeniden Andersson'a verildi

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İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen, başkent Stockholm'de gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni kabineyi oluşturma yetkisini bir kez daha Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson'a verdiğini duyurdu. 13 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından verilen ilk görevi 28 Eylül tarihi itibarıyla iade eden Andersson, bu kararla birlikte süreç içerisinde ikinci defa kabineyi kurma sorumluluğunu üstlendi.

Müzakere takvimi ve süreç nasıl ilerleyecek?

Parlamento Başkanı Norlen, Andersson'un parlamentodaki siyasi partilerle yürütülecek temaslara 5 Ekim Pazartesi günü başlayacağını bildirdi. Görüşmelerin 12 Ekim tarihine kadar neticelenmesi gerektiğini ifade eden Norlen, bu sürenin sonunda Andersson'un görevi yeniden iade edebileceğini veya ihtiyaca göre ek süre talebinde bulunabileceğini belirtti. Norlen, yetkiyi Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson yerine neden tekrar Andersson'a verdiğine dair soruya ise temel siyasi ve parlamenter dengelerin ilk görevlendirmedeki tablodan farklı olmadığını dile getirerek yanıt verdi.

Siyasi partilerin ilk tepkileri

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Magdalena Andersson, Parlamento Başkanı Norlen'in kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Sürecin detaylarına ve yönetimine ilişkin planlamasını hafta sonu yapacağını aktardı.

Parlamentodaki sandalye dağılımı ve genel seçim sonuçları

İsveç'te 13 Eylül tarihinde düzenlenen genel seçimlerin ardından 349 sandalyeli parlamentoda dengeler oldukça yakın şekillenmişti. Sosyal Demokratlar önderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin yer aldığı merkez sol blok toplamda 176 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Sağ blokta bulunan Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ve dışarıdan destek sunan İsveç Demokratları ise toplam 173 sandalyede kalmıştı.