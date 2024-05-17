İsveç'teki İsrail Büyükelçiliği yakınında silah sesleri duyuldu, bölge güvenlik çemberine alındı

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail Büyükelçiliği yakınlarında bir polis devriyesinin şüpheli silah sesleri duyması üzerine pek çok kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Büyükelçilik yakınlarındaki geniş bir alan, polis kordonuna alındı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, internet sitesinden açıklama yapan İsveç polisi, "Stockholm'deki Strandvagen'de bir polis devriyesi, patlama sesleri duydu ve ateş edildiğinden şüphelendi" denildi. Polisten yapılan açıklamada, olayın başkentteki Djurgarden Köprüsü, Nobel Parkı ve Oscar Kilisesi arasında yaşandığı ifade edildi.

Polis, söz konusu olayla bağlantılı olarak çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve ateşli silahlarla işlenmiş suç şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.