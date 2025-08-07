İsviçre, ABD'den F-35 ve Patriot alma niyetini doğruladı

ABD’nin İsviçre’ye uygulamaya koyduğu yüzde 39’luk gümrük tarifesinin ardından Washington’da temaslarda bulunan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ve Federal Konsey Üyesi Guy Parmelin, dönüşte başkent Bern’de ortak basın toplantısı düzenledi. Keller-Sutter, ABD’ye tarife indirimi teklifinde bulunulduğunu ve müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Ancak teklifin ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Nihai kararın ABD Başkanı tarafından verileceğini ifade eden Keller-Sutter, İsviçre’nin ana ticaret ortağı olan ABD ile iyi ilişkiler kurmak istediğini, ancak bunun “ne pahasına olursa olsun” prensibiyle yürütülmeyeceğini vurguladı.

Tarifeler ve silah alımı gündemde

Keller-Sutter, İsviçre’nin F-35 savaş uçakları ve Patriot hava savunma sistemleri satın alma planının devam ettiğini belirtti. Bu açıklama, anlaşmadaki sabit fiyatın ABD tarafından artırılmak istenmesine yönelik eleştirilerin ardından geldi. İsviçre Halk Partisi Milletvekili Jean-Luc Addor, artan maliyetleri gündeme getirerek sözleşmenin adil olup olmadığının sorgulanması gerektiğini dile getirmişti.

İsviçre, 19 Eylül 2022’de ABD ile 36 adet F-35A savaş uçağı alımı için yaklaşık 7,4 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Ancak ABD yönetimi, yükselen enerji ve ham madde fiyatları ile enflasyonu gerekçe göstererek fiyatı artırma niyetini İsviçre’ye bildirmiş ve ek ödeme talep etmişti. İsviçre basını, bu artışın yaklaşık 1,7 milyar dolar olabileceğini ileri sürdü.

Federal konseyden yazılı açıklama

İsviçre Federal Konseyi, ABD ile yapılan görüşmelere dair yazılı bir açıklama da yaptı. Açıklamada, “İsviçre mallarına uygulanan bu ek gümrük vergilerinin mümkün olan en kısa sürede düşürülmesi için ABD ile görüşmeleri sürdürmeye kararlıyız” ifadeleri yer aldı.

Federal Konsey, ABD’li yetkililerle ve etkilenen sektörlerle temasta kalınacağını, ayrıca şirketler için olası rahatlamaların değerlendirileceğini ve yeni ekonomik politika adımlarının gözden geçirileceğini bildirdi. Aynı açıklamada, İsviçre’nin şu aşamada ABD’ye karşılık olarak gümrük vergisi uygulamayı planlamadığı da ifade edildi.

Federal Konsey, “Bu tür önlemler özellikle ABD’den yapılan ithalatın fiyatını artırarak İsviçre ekonomisine ek maliyetler yükleyecektir. İsviçre, mümkün olduğunca çok sayıda uluslararası ortakla ticaret ilişkilerini çeşitlendirme yönünde çalışmalarını sürdürecektir.” açıklamasında bulundu.

ABD'nin tarife kararı ve F-35 anlaşmazlığı

ABD, karşılıklılık esaslı tarifelerde yaptığı değişiklik kapsamında İsviçre’den ithalata yüzde 39 oranında gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Öte yandan, İsviçre Savunma Bakanlığı, F-35 alımında sabit fiyat konusunda ısrarcı olduklarını açıklamış, anlaşmanın hukuki yollarla çözülememesi durumunda diplomatik görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti. Alımın iptalinin de olasılıklar arasında bulunduğu belirtilmişti.