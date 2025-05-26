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İsviçre Alpleri'nde 6 kişi hayatını kaybetti

İsviçre Alpleri'nde bulunan Valais kantonunda 5 kayakçının cansız bedeni bulundu. Öte yandan Bern kantonunda ise 3 kişinin üstüne çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İsviçre Alpleri'nde 6 kişi hayatını kaybetti
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İsviçre Alpleri'nde hafta sonu meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Güneydeki Valais kantonuna bağlı Rimpfischhorn bölgesinde 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı.

Kanton polisinin açıklamasına göre, yaklaşık 4 bin metre yükseklikte terk edilmiş kayak takımlarını gören iki dağcı, durumu kurtarma ekiplerine bildirdi.​​​​​​​

Bölgenin havadan görüntülenmesi ve yapılan arama sonucu Adler Buzulu'nda 5 kayakçının cansız bedenleri tespit edildi.

Öte yandan 24 Mayıs'ta Bern kantonunda bulunan Morgenhorn bölgesinde de 3 kişinin çığ altında kaldığı belirtildi.

Kanton polisi, iki kişinin hafif yaralandığını, 29 yaşındaki İsviçrelinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

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