İsviçre bankası 25 şehirde zenginlerin tüketim malını inceledi: İşte dünyanın en pahalı şehri!

Yüksek emlak fiyatları, araç sahibi olmanın maliyetleri, pahalı sağlık hizmetleri ve diğer faktörlerin etkisiyle süper zenginler için dünyanın en pahalı şehri belli oldu.

CNBC Make It'te yer alan haberler/super-zenginler-icin-dunyanin-en-pahali-sehri-h1079">habere göre bir İsviçre bankası olan Julius Baer, 25 şehirde, yüksek net gelire sahip kişiler tarafından satın alınan ve kullanılan 20 tüketim malını ve hizmetini analiz etti.

Rapora göre dünyanın en pahalı şehri Singapur oldu.

Bankanın raporunda Singapur'da araç, viski, mücevher ve konut gibi konularda, iyi yaşamanın maliyetinin arttığını belirtildi. Rapora göre şehir devleti, ekonomik ve siyasi istikrarın etkisiyle ultra zenginleri çekmeye devam ediyor.

Raporda şu sözlere yer verildi:

"Singapur hükümeti ülkeyi küresel iş dünyası ve varlıklı insanlar için cazip hale getirmek için çok çalışıyor ve para birimi güçlü kalıyor. Tüm bunlar, dünyanın en pahalı şehri olma statüsünün devam etmesine yansıyor."

Ortalamanın 2,5 katıyla dünyanın en pahalısı olan Singapur'da bir araç satın almanın maliyeti, geçen yıla göre, dolar bazında yüzde 15 arttı. Özel eğitimin maliyetinde yüzde 14'lük yükseliş görüldü. Kadın çanta ve ayakkabılarında fiyatlar yüzde 10 oranında arttı. Erkek takım elbise ve saat fiyatlarındaki artış ise yüzde 5'in üzerine çıktı.

Singapur'un hemen ardından listede Hong Kong yer aldı. Hong Kong, avukat tutmanın en pahalı şehri olarak da kayıtlara geçti. Hong Kong, mülk satın almanın da en pahalı olduğu ikinci şehir.

Şehirde en büyük fiyat artışı yüzde 22,9 ile otellerde görüldü. Onu yüzde 12,7 ile kadın ayakkabısı ve yüzde 8,6 ile kadın el çantası takip etti.

Raporda Londra üçüncü sırada konumlanıyor. İngiltere'nin geçen ay teknik resesyondan çıkması, İngiliz sterlininin 2023'te güçlenmesi ve Brexit sonrası normalleşmeden kaynaklı ekonomik durumun devam etmesi İngiltere'nin yükselişinde etkili oldu. Londra'da özel okul maliyetleri bir önceki yıla göre yüzde 14 arttı. Bu açıdan Londra ilk sırada konumlanıyor.

Londra'daki otel ve mücevher fiyatları sırasıyla yüzde 38,3 ve yüzde 17 arttı.

İşte rapora göre dünyanın 10 pahalı şehri:

Singapur

Hong Kong

Londra

Şanghay

Monako

Zürih

New York

Paris

Sao Paulo

Milano

Singapur ve Hong Kong Asya-Pasifik'in en büyük finans merkezleri olarak ilk iki sırada konumlanırken, bir zamanların en pahalı şehirlerinden olan Tokyo, 8 sıra birden geriledi ve 23'üncü sıraya indi.

Rapora göre Japon yenindeki düşüş, şehrin daha ucuz hale gelmesini sağladı.

Refinitiv verilerine göre Japon yeni, nisan ayında ABD doları karşısında, 1990 yılından bu yana ilk kez 160 puan zayıfladı ve yılın başından bu yana dolar karşısında yüzde 13,25 değer kaybetti.