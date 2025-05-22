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İsviçre, Filistin'e destek için yaklaşık 24 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdı

İsviçre, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü kapsayacak şekilde Filistinliler için yaklaşık 24 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdı.

Haber Merkezi
AA
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İsviçre, Filistin'e destek için yaklaşık 24 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdı
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İsviçre hükümeti, Filistin'e yönelik yardıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Filistinlilere yardım etmek üzere yaklaşık 24 milyon dolarlık bütçe ayrıldı"

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil çeşitli BM kuruluşları için devam eden İsrail kuşatması ve bombalamaları karşısında açlık ve akut sağlık bakımıyla karşı karşıya kalan Filistinlilere yardım etmek üzere yaklaşık 24 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı bildirildi.

İsviçre Federal Konseyinin, Gazze'deki insani trajedi konusunda derin endişe duyduğu ifade edilen açıklamada İsrail'e "işgalci güç" olarak insani yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

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