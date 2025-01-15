  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsviçre Savunma Bakanı Amherd istifa edeceğini duyurdu: Bayrağı yeni birine devretmenin zamanı geldi
Takip Et

İsviçre Savunma Bakanı Amherd istifa edeceğini duyurdu: Bayrağı yeni birine devretmenin zamanı geldi

İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd, mart ayında istifa edeceğini duyurdu.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçre Savunma Bakanı Amherd istifa edeceğini duyurdu: Bayrağı yeni birine devretmenin zamanı geldi
Takip Et

İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd, istifa edecek.

İsviçre parlamentosu, Amherd’in mart ayı sonunda istifa edeceğini duyurarak, bahar oturumunda yerine yeni bir federal meclis üyesinin seçileceğini belirtti.

Amherd, "Siyasette 30 yıldan fazla, yürütme görevinde 25 yıldan fazla bir süre geçirdikten sonra, bayrağı yeni birine devretmenin zamanı geldi" dedi.

Suriye'den Türkiye'ye ilk resmi temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul ettiSuriye'den Türkiye'ye ilk resmi temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul ettiGündem

 

AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyorAB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyorKüresel Ekonomi

 

Dünya
Almanya'da Elon Musk'a tepki büyüyor! Federal Savunma Bakanlığı X hesabını kapattı
Almanya'da Elon Musk'a tepki büyüyor! Federal Savunma Bakanlığı X hesabını kapattı
Reuters duyurdu: Hamas Gazze ateşkes anlaşmasını kabul etti
Reuters duyurdu: Hamas Gazze ateşkes anlaşmasını kabul etti
Belçikalı aşırı sağcı lider Van Grieken: Trump'ın yemin törenine katılacağım
Belçikalı aşırı sağcı lider Van Grieken: Trump'ın yemin törenine katılacağım
Los Angeles alevlerle boğuşuyor... Oscar Töreni iptal mi edilecek?
Los Angeles alevlerle boğuşuyor... Oscar Töreni iptal mi edilecek?
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin maaşı gündem oldu: Asgari ücrete denk geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin maaşı gündem oldu: Asgari ücrete denk geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov: Gazzeliler için ateşkes ve barışın sağlanması son derece gerekli
Kremlin Sözcüsü Peskov: Gazzeliler için ateşkes ve barışın sağlanması son derece gerekli