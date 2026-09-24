İsviçre'de aşırı sıcaklar 600'den fazla can aldı

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İsviçre'de bu yaz etkili olan sıcak hava dalgaları can kaybına yol açtı. İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO) tarafından paylaşılan haftalık verilerde, haziran ve eylül ayları arasında beklenenin üzerinde ölüm kayıtlara geçti.

600'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Açıklanan verilerde, söz konusu dönemde 600'den fazla kişinin normal ortalamanın üzerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre bu yaz, ülkede ölçümlerin başladığı 1864 yılından bu yana en sıcak yaz olarak kayıtlara geçti. Ölüm oranlarındaki en keskin artışın ise haziran ayı sonunda yaşanan ilk aşırı sıcaklarda görüldüğü aktarıldı.