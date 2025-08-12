  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsviçre'de kavurucu sıcaklar kapıda: Yetkililerden kritik uyarı!
Takip Et

İsviçre'de kavurucu sıcaklar kapıda: Yetkililerden kritik uyarı!

İsviçre Federal Hükümeti, bu hafta İsviçre'nin büyük bölümünde etkili olacak yüksek sıcaklıklar nedeniyle uyardı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçre'de kavurucu sıcaklar kapıda: Yetkililerden kritik uyarı!
Takip Et

Hükümet, ülkede etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bu hafta ülkenin büyük bölümünde etkili olacak yüksek sıcaklıklar nedeniyle "3. seviye tehlike" uyarısı yapıldı.

Bu uyarının, Batı İsviçre'nin geniş kesimleri, ülkenin bazı kısımları ve Ticino kantonu için geçerli olacağı bildirildi.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss) yapılan yazılı açıklamada ise risk altındaki bölgeler arasında Cenevre Gölü çevresi ve Fribourg kantonundaki Broye Vadisi ve Ticino yer alıyor.

Zürih, Solothurn, Basel ile Bern kantonunun bazı bölgelerinin de listede yer aldığı bildirildi.

3. seviye uyarı, ortalama gündüz sıcaklığının 3 gün üst üste 25 derecenin üzerinde olması beklenen durumlarda veriliyor.

Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!Dünya

 

Dünya
Portekiz'de büyük orman yangınlarını söndürmek için 1700'den fazla itfaiyeci görev alıyor
Portekiz'de büyük orman yangınlarını söndürmek için 1700'den fazla itfaiyeci görev alıyor
Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!
Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!
Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü
Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü
Endonezya'da korkutan deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Endonezya'da korkutan deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Putin-Trump görüşmesine hava güvenliği kararı! Alaska'da hava sahası kapatılacak
Putin-Trump görüşmesine hava güvenliği kararı! Alaska'da hava sahası kapatılacak
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi: 103'ü çocuk
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi: 103'ü çocuk